RDC: le gouvernement et la Chine s’opposent après un rapport accablant sur Sicomines

Une mine de cuivre dans le sud-est de la RDC (image d'illustration). AFP/GWENN DUBOURTHOUMIEU

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Le rapport de l’Inspection générale des Finances (IGF) sur le contrat signé en 2008 entre le gouvernement et le Groupement des entreprises chinoises, infrastructures contre mines, défraie toujours la chronique. Alors que l’IGF pointe un déséquilibre criant dans cette convention, l’ambassade de Chine nie tout en bloc et dénonce « un rapport dont le contenu est plein de préjugés et ne correspond pas à la réalité et pas crédible ». Elle prône cependant un dialogue amical et raisonnable pour résoudre les désaccords. Lundi 20 février, le gouvernement lui a répondu.