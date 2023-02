Au Burkina Faso, nouvelle attaque meurtrière dans la région sahélienne

Trois jours après l'embuscade de Déou, les soldats du détachement de Tin-Akoff ont été visés lundi 20 février, près de la frontière avec le Mali selon des sources sécuritaires. Au moins 19 d'entre eux ont été tués, une trentaine sont blessés et un grand nombre portés disparus.

Une source sécuritaire a évoqué là encore de « violents combats » entre les assaillants et les soldats burkinabè de Tin-Akoff. « L’armée de l’air est intervenue par des frappes aériennes pour repousser les assaillants » précisent nos sources. Une riposte qui a permis de « neutraliser » plusieurs terroristes. Les assaillants, des combattants affiliés à l’État islamique au Grand Sahara, seraient arrivés du Mali voisin.

En plus des pertes enregistrées dans les rangs des soldats, de nombreux blessés ont été transférés dans les centres de santé. Et le bilan pourrait s’alourdir : une trentaine de personnes manquent toujours à l’appel. « C’est une menace généralisée sur le front Nord », souligne de son côté un haut gradé des forces armées burkinabè. Depuis quelques jours, les soldats font face à une série d’attaques dans la province de l'Oudalan.

Vendredi, au moins 51 d'entre eux ont été tués dans une embuscade entre Déou et Oursi, près des frontières avec le Mali et le Niger voisins. Ils étaient en train de regagner leur garnison d’origine. Cette attaque contre les forces armées burkinabè est la plus meurtrière depuis celle d'Inata en fin d'année 2021. À l'époque, 53 gendarmes avaient été tués.

