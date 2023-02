En Éthiopie, un espoir de pourparlers dans la région de l'Oromia

Un manifestant porte un t-shirt "Oromia" lors d'une mobilisation suite à la mort du musicien Hachalu Hundessa en juin 2020. Getty Images via AFP - STEPHEN MATUREN

Texte par : RFI Suivre 1 mn

La zone est marquée depuis trois ans par de violents combats entre les forces gouvernementales et la rébellion de l'Armée de libération oromo, l'OLA. Le président de la région a appelé cette dernière à « la réconciliation » et à la paix. Et le commandement de l'OLA, de son côté, lui a prudemment répondu qu'elle y était prête.