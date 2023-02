Au Congo-Brazzaville, une ONG réclame «des mesures pour assainir l’appareil sécuritaire»

[Image d'illustration] Des policiers déplyoyés à Brazzaville, le 19 mars 2021. AFP - ALEXIS HUGUET

Au Congo-Brazzaville, le Centre d'action pour le développement (CAD) a publié son rapport annuel sur les droits humains dans le pays. Le président de cette ONG demande « aux autorités d’examiner réellement des violations manifestes » et « des mesures pour assainir l’appareil sécuritaire », la police et la force publique étant mises en cause par le CAD.