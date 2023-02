Namibie: présentation du film «L'homme mesuré» sur le génocide mené par les Allemand dans ce pays

Le premier génocide du XXe siècle a été porté à l'écran. Et c'est au festival du film de Berlin qui s'achève ce week-end. Le réalisateur allemand Lars Kraume a présenté, hier, mercredi 22 février, son film L'homme mesuré (Der vermessene Mensch) sur le massacre perpétré au début du siècle dernier par les troupes coloniales allemandes contre les Héréros et les Namas, dans l'actuelle Namibie.

Une des scènes les plus insoutenables du film montre des prisonniers héréros et namas raclant des têtes humaines avant qu’elles ne soient ébouillantées pour que les crânes partent vers l’Allemagne remplir les collections d’ethnologues obsédés par les différences raciales avec des théories que les nazis approfondiront plus tard. L’un de ces scientifiques, Alexander Hoffmann, est, avant son départ de Berlin, pourtant persuadé du contraire mais le jeune homme devient peu à peu un rouage du génocide meurtrier commis par les soldats allemands.

Camps de concentration

Des camps de concentration - avant ceux du IIIe Reich - sont créés. Plusieurs dizaines de milliers de Héréros et de Namas sont exterminés dans cette colonie allemande, devenue la Namibie. Pour le réalisateur de L’homme mesuré, Lars Kraume, « nous espérons que le film contribuera à créer une prise de conscience pour cette histoire refoulée. Mon scénario évoque cette responsabilité que nous portons et qui reste à assumer. »

Projections en Namibie

Lars Kraume part - dès la fin du festival du film de Berlin - pour la Namibie où différentes projections du film sont prévues. L’Allemagne a reconnu officiellement le génocide raconté dans L’homme mesuré. Un traité officiel a été signé avec le gouvernement namibien il y a deux ans mais les représentants des Héréros et des Namas le rejettent car ils estiment n’avoir pas été suffisamment impliqués.

