Élections au Nigeria: un vote crucial et des populations épuisées par les pénuries

Pénurie d’essence à Lagos (image d'illustration). AFP - PIUS UTOMI EKPEI

Ce samedi, on vote au Nigeria pour la présidentielle et les législatives, un scrutin crucial pour le pays le plus peuplé du continent. Après deux mandats consécutifs, le président Muhammadu Buhari ne se représente pas. Il y a beaucoup d’incertitudes autour de ce vote, engendrées notamment par les pénuries. Même la commission électorale a alerté sur le manque de carburant. Une réalité qui épuise les Nigérians au quotidien.