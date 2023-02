Dans les eaux sud-africaines, des manoeuvres navales avec la Russie et la Chine

La frégate russe Amiral Gorshkov dans le port sud-africain de Richards Bay, le 22 février 2023. REUTERS - ROGAN WARD

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Il s’agit d’exercices navals qui ont lieu pendant dix jours au large de Durban, le plus grand port d’Afrique australe et Richard’s Bay, tous deux situés sur l’océan Indien. En Afrique du Sud, on craint que ces manoeuvres ne soient perçues comme un soutien à Moscou.