Elections au Nigeria: du retard dans le début des opérations de vote

Jour de vote au Nigeria, dans le quartier de Kwanar Diso Gwale, quartier densément peuplé et populaire du centre de Kano, le 25 février 2023. © Amélie Tulet/RFI

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Au Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique, avec 216 millions d’habitants, on vote ce samedi 25 février pour les élections présidentielle, législatives et sénatoriales, alors que le pays est frappé par de multiples crises tant économiques que sécuritaires. Pour le scrutin présidentiel, ce sont dix-huit candidats qui se présentent. Les électeurs devront élire celui qui succèdera au président Buhari qui se retire après avoir effectué deux mandats, comme le veut la Constitution.