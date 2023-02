Gabon: plusieurs mesures adoptées en vue des élections

Au Gabon, dix jours de concertations politiques entre pouvoir et opposition se sont terminés jeudi 23 février. L'opposition avait réclamé un dialogue avec les autorités pour réformer le système électoral et éviter de nouvelles crises comme celle de 2016. Le président Bongo avait accepté. Un certain nombre de décisions ont été adoptées.