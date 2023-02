Madagascar: un pavé dans les rivières aurifères

A Madagascar, les mines illicites se multiplient et attirent des milliers de personnes qui travaillent en famille. Mike Cohen/Bloomberg/GettyImages

A Madagascar, le public venu assister hier vendredi au Forum sur la gouvernance minière sur l’île organisé par la branche locale de Transparency International, a pu découvrir en avant-première une étude inédite sur les flux financiers illicites dans le secteur de l’or. Cette enquête, réalisée sur terrain auprès de plus de 300 personnes - orpailleurs, collecteurs et exportateurs d’or -, a permis de retracer ces mouvements financiers opaques, fruits de la corruption, du blanchiment de capitaux, évasion fiscale, le tout, « grâce à l’appui des autorités et de hauts responsables de l’État », précisent les signataires des travaux. Une perte sèche qui pénalise directement les caisses de l’État … et la population.