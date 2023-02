Niger: 27 condamnations et 35 relaxes dans le procès du coup d'État avorté de mars 2021

Au Niger, le tribunal militaire a rendu son verdict vendredi 24 février dans l'affaire de la tentative du coup d’État avorté le 31 mars 2021, deux jours avant l'investiture du nouveau président Mohamed Bazoum.

Avec notre correspondant à Niamey, Moussa Kaka

Les accusés au nombre de 62 ont tous été juges et condamnés selon la gravité de leurs fautes. Après une semaine de délibération, des peines lourdes sont prononcées à l'encontre des six officiers qualifiés de cerveaux de la tentative du coup d'État.

C'est ainsi que le colonel-major Hamadou Djbo, à l'époque en charge de la gestion sécuritaire du pays à l'état-major de l'armée, le capitaine Sani Gourouza, le lieutenant Abdramane Morou et trois autres ont écopé de vingt ans de prison ferme. Trois autres ont été condamnés à 10 ans de prison, et 9 autres à 5 ans fermes pour ne citer que ceux-là. Quant au seul officier général, Seydou Badie, il a été condamné à 4 ans d'emprisonnement. Il a été coupable selon les juges, de proposition non agréée en vue de porter atteinte à la sûreté de l'État.

Le tribunal militaire a également été clément en acquittant 35 personnes, essentiellement des hommes du rang. Un ancien ministre et ambassadeur, Cissé Ousmane, a été relaxé. Il en est de même pour le colonel-major Dan Azoumi, gravement malade. Il commandait à l'époque 3000 hommes des forces spéciales qui combattent les terroristes à la frontière malienne. Les condamnés ont cinq jours pour faire appel.

