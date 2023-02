À Abidjan, l'histoire des amazones du Dahomey revit sur scène

Les Agoodjie n’en finissent plus d’inspirer les artistes. Après le péplum hollywoodien The Woman King, c’est un jeune metteur en scène ivoirien, Vincent de Paul Kouamé, qui a mis en scène à Abidjan l’épopée des amazones du Dahomey. RFI a assisté à une représentation, samedi 25 février à la Fabrique culturelle.

Avec notre correspondante à Abidjan, Marine Jeannin

« Nous sommes des guerrières, non de simples femmes ! », scande-t-on sur scène. Il n’y a pas de décor et que peu d’accessoires. On compte juste cinq comédiennes, leur jeu et leur chant, pour faire revivre un pan de l’histoire des Dahomey. Une histoire inspirée de faits réels, promet son metteur en scène Vincent de Paul Kouamé :

« Il y a la leader, celle qui a formé des Agoodjie, celle qui était à la tête d’une légion, qui s’est enfuie. Et la reine-mère a lancé à ses trousses trois guerrières pour la retrouver. Les amazones du Dahomey ont existé véritablement. Donc c’est une part de l’histoire de l’Afrique que nous voulons raconter. »

Et le succès a été triomphal. Les Amazones ont même eu droit à une standing ovation. Installée au premier rang, la slammeuse Sabrina Tongban, a été conquise :

« Agoodjie a été une pièce qui a vraiment révolutionné quelque chose en moi. C’est comme si je ne faisais qu’un avec la pièce. C’est comme si je vivais ce qu’elles vivaient sur scène. J’arrivais à ressentir chaque émotion, j’arrivais vraiment à me plonger dans l’histoire qu’elles étaient en train de raconter. »

Après avoir remporté le deuxième prix aux Rencontres Théâtrales d'Abidjan l’an dernier, la compagnie espère maintenant pouvoir montrer ses Amazones au FITMO, le Festival international de théâtre de Ouagadougou.

