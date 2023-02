Cameroun: trois explosions font 18 blessés au départ de la course de l'Espoir

Des athlètes blessés par des explosions sont soignés à l'hôpital régional de Buéa, au Cameroun, le 25 février 2023. Trois explosions au départ de l'ascension du Mont Cameroun («course de l'Espoir») ont fait 18 blessés. AFP - -

Grosse frayeur samedi 25 février à Buéa, dans le Sud-Ouest anglophone du Cameroun, où se déroulait la 28ème édition de l’ascension du Mont Cameroun. Cet événement sportif et culturel accueille cette année plus de 600 athlètes venus de treize pays différents, partis à la conquête de cette montagne qui culmine à plus de 4000m. La course de l'Espoir a bien failli virer au drame lorsque trois explosions ont retenti, peu après son coup d’envoi.