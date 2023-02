Des centaines de Togolais fuyant le terrorisme trouvent refuge au Bénin

Les attaques terroristes dans la région des Savanes, au Togo, poussent des populations à trouver refuge au Bénin voisin. (illustration) AFP - PIUS UTOMI EKPEI

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Des populations togolaises fuient les attaques terroristes et se réfugient au Bénin voisin. Ça se passe au nord, où la région des Savanes du Togo et la ville béninoise de Matéri partagent une frontière. Ce sont les attaques violentes et très meurtrières survenus début février qui les font fuir. On compte près d’un millier de déplacés.