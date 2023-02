Élections au Nigeria: fortes attentes et tensions après les scrutins de samedi

Les scrutins du samedi 25 février sont à la Une de la presse du Nigeria ce dimanche. AP - Ben Curtis

Le Nigeria est dans l'attente des premiers chiffres de la participation pour les scrutins présidentiel et législatifs qui se sont parfois prolongés ce dimanche matin en raison de problèmes techniques. L'attente et la pression sont fortes sur l’INEC, la Commission électorale indépendante, pour garantir des résultats transparents et crédibles.