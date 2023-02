Le Burkina Faso et le Mali «ont convenu d'approfondir la réflexion sur le projet de Fédération»

Le Premier ministre du Mali, Choguel Maïga (g), et le Premier ministre du Burkina Faso, Apollinaire Kyelem de Tambela (d), assistent à la cérémonie d'ouverture du 28e Festival panafricain du cinéma et de la télévision (Fespaco), à Ouagadougou, le 25 février 2023. AFP - OLYMPIA DE MAISMONT

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Le Premier ministre malien Choguel Maïga s'est rendu au Burkina Faso pour renforcer les liens entre les deux pays. Plusieurs accords de coopération ont été signés sur le plan sécuritaire et humanitaire. Concernant la lutte contre le terrorisme, les deux pays ont appelé à une synergie entre les différents pays de la sous région. À l'issue de ce déplacement, ce dimanche 26 février, le ministre burkinabè délégué auprès du ministre des Affaires étrangères et chargé de la Coopération régionale s'est exprimé sur les avancées auxquelles sont parvenus Ouagadougou et Bamako.