RDC: à Lubumbashi, vraie tentative d'enlèvement ou exercice de sécurité, sur la personne de l'archevêque métropolitain?

En RDC, l’Église catholique à Lubumbashi dénonce une tentative d’enlèvement, vendredi, de l’archevêque métropolitain, Fulgence Muteba. Exercice de simulation dans le cadre de la formation des militaires de la Garde républicaine, répond le ministre provincial de l’Intérieur.

avec notre correspondante à Lubumbashi, Denise Mahého

À Lubumbashi, environ dix hommes armés se réclamant de la Garde républicaine ont tenté de s’introduire à la mi-journée vendredi 24 février, dans l’enceinte de l’archevêché de Lubumbashi sans ordre de mission et sans donner de motif. Ils ont ensuite inspecté la cathédrale Saints-Pierre-et-Paul située juste à côté de l’archevêché.

Une visite surprise qui inquiète tant l’Église que la société civile locale car l’archevêque Fulgence Muteba est connu pour son franc-parler et c’est lui qui avait facilité en mai dernier la réconciliation entre Joseph Kabila et Moïse Katumbi, deux anciens frères ennemis.

« C’est à dormir debout cette histoire que nous avons vécue, nous raconte monseigneur Emmanuel Mumba, vicaire général en charge des œuvres sociales. Nous ne savons pas comment l’appeler, mais tous les soupçons nous poussent à imaginer un certain enlèvement qui n’a pas marché ou une autre idée qu’ils auraient ces gens-là. Surtout qu’à l’archevêché, on ne s’improvise pas, on s’annonce. »

Une visite au motif d'une prochaine visite présidentielle ?

« Et ils diront qu’ils avaient besoin d’inspecter l’église cathédrale, parce que le chef de l’État viendrait dans les prochains jours, pour une certaine manifestation, célébration.

C’était étrange, parce que nous n’avons aucune information que le chef de l’État viendrait chez nous. Nous avons connu d’autres présidents de la République, ça ne s’est jamais fait. Nous ne les accusons pas, mais tout porte à croire que leur mission n’était pas du tout blanche. Ils ne sont pas venus baiser l’anneau de l’évêque, non. On ne baise pas l’anneau d’un évêque avec une arme. »

Contacté, Erick Muta, ministre provincial de l’Intérieur à Lubumbashi, indique qu’il ne s’agit pas d’une tentative d’enlèvement, mais plutôt d’un exercice de simulation dans le cadre de la formation des militaires de la Garde républicaine, formés par des instructeurs israéliens. Il assure que ces exercices vont se poursuivre à d’autres endroits de la ville.

