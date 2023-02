RDC: Ensemble pour la République, de Moïse Katumbi, dénonce un climat politique délétère

En RDC, le parti de l'opposant Moïse Katumbi, candidat à la prochaine présidentielle, dénonce des dérives du camp au pouvoir et des restrictions imposées à son dirigeant et aux cadres du parti sur fond de violences.

avec notre correspondant à Kinshasa, Pascal Mulegwa

Moïse Katumbi est un candidat déclaré à la présidentielle prévue le 20 décembre 2023. Son parti Ensemble pour la République estime que ce climat témoigne d'une intolérance politique à dix mois des élections.

Chérubin Okende, ancien ministre des Transports, aujourd’hui porte-parole du parti d’opposition était face à la presse samedi à Kinshasa pour dénoncer un climat délétère. « Des faits avérés illustrent le mauvais climat politique entretenu, susceptible de compromettre la tenue des élections dans des conditions apaisées ». Et il énumère une série de brimades : « En effet, des brigands manipulés perpétuent des actes de barbarie contre des installations d’Ensemble pour la République, ses militants et cadres, devant l’indifférence des autorités publiques ; la mise à sac des bureaux d’Ensemble dans la cité de Kasumbalesa ; le refus d’autoriser le survol et l’atterrissage de l’avion du président Moïse Katumbi en partance pour Moba ; la confiscation injustifiée par des services de sécurité à l’aéroport de Njili depuis dix jours du matériel de visibilité d’Ensemble pour la République déjà dédouané ; des brigands munis d’armes blanches ont attaqué les militants et cadres d’Ensemble pour la République lors de l’enrôlement à Kindu de Monsieur Salomon Idi Kalonda Della, haut cadre du parti, causant morts d’hommes : Ensemble pour la République demande aux autorités compétentes de prendre toutes les mesures nécessaires qui garantissent la paix, la protection, lors des manifestations politiques. »

