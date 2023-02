RDC: Fortunat Biselele demande à être soigné en dehors de la prison

Fortunat Biselele, ancien conseiller du président Tshisekedi, à son arrivée au palais de Justice de la Gombe, vendredi 20 janvier 2023. © Pascal Mulegwa / RFI

Texte par : RFI

Fortunat Biselele, inculpé de « trahison, atteinte à la sûreté extérieure de l'État et propagation de faux bruits », craint pour sa santé. Arrêté en janvier 2023 et détenu à la prison centrale de Makala, l’ancien conseiller du président de RDC Félix Tshisekedi attend toujours son procès. Mais selon ses avocats, sa santé se détériore et nécessite des soins spécialisés en dehors de la prison. Ils ont saisi les parlementaires, après diverses correspondances avec les autorités sanitaires.