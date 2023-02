Burkina Faso: un nouvel appel à la paix durant le Fespaco 2023

Des enfants de plusieurs pays du continent ont lancé un appel à la paix ce 26 février 2023 en marge du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (Fespaco). Un message qui enjoint à ceux qui ont pris les armes de les déposer, et relayé par Bernadette Gbaguidi, présidente de la coordination des communautés étrangères vivant au Burkina Faso, pays en proie à des violences jihadistes.

Au Burkina Faso, en marge du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (Fespaco) 2023, des enfants burkinabè, maliens, nigériens, tchadiens, togolais, béninois, nigérians et ghanéens et les communautés étrangères vivant au Burkina Faso ont lancé, ce dimanche 26 février, un appel pour le dépôt des armes.

À travers une prestation artistique, ces enfants, parmi lesquels des orphelins de Forces de défense et de sécurité tués, demandent à ceux qui ont pris les armes et sèment la désolation dans les villes et villages, à revenir à la raison et à déposer les armes.

Un appel lancé en présence de ministres burkinabè et malien de la culture et relayé par Bernadette Gbaguidi, présidente de la coordination des communautés étrangères vivant au Burkina Faso : « Nous sommes des enfants de ce pays, de cette patrie. Et, du fond du cœur, nous souhaitons vivement que la paix revienne dans notre chère patrie. D’ici peu, il faut que nous puissions dire que notre pays est un pays de paix. Il faut que nous puissions laisser les armes, déposer les armes, comme viennent de le dire et de le démontrer nos enfants. »

Elle ajoute : « C’est vrai, c’est faisable et ça doit arriver. C’est une décision qui, je le pense, est unanime et que tout le peuple burkinabè est d’accord avec cette décision. Et j’avoue que, si nous avons un moyen d’y participer pour pouvoir dire "demain, ça va s’arrêter", je suis sûre que nous y arriverons, je suis sûre que nous le ferons. »

Le plus grand festival du cinéma d'Afrique, le Fespaco, s'est ouvert le 25 février à Ouagadougou en présence du Premier ministre du Mali, pays invité d'honneur et secoué comme le Burkina Faso par des violences jihadistes.

