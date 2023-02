RDC: à Goma, les déplacés s’inscrivent pour obtenir leur carte d’électeur

Aux portes de Goma, des dizaines de milliers de déplacés sont arrivés en provenance du territoire du Rutshuru, depuis le 20 octobre 2022. (image d'illustration) © Coralie Pierret/RFI

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Dans l’Est de la République démocratique du Congo, tous les électeurs ne peuvent pas encore s’inscrire sur les listes électorales et obtenir leur carte d’électeur. Et pour cause : une partie de la province du Nord-Kivu est toujours sous contrôle des rebelles du M23. Pour les centaines de milliers de déplacés qui ont fui la guerre et qui s’amassent aux portes de Goma, la capitale régionale, une solution temporaire a été trouvée : des bureaux d’identification ont été implantés dans les camps.