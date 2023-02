Burkina: les habitants de Partiaga réclament l’intervention de l’armée après une attaque terroriste

La commune de Partiaga, dans l'Est du Burkina Faso, a été victime d'une attaque terroriste le 26 février 2023. Ses habitants réclament une intervention des Forces de défense et de sécurité.

Dans l’Est du Burkina Faso, les habitants de Partiaga ont réclamé de l’aide aux autorités, lundi 27 février 2023, après une attaque menée par des terroristes, la veille. « Les hommes qui se sont retrouvés sur leur chemin ont été tout simplement abattus », assure Saidou Sinini, porte-parole des habitants de cette commune.

Au Burkina Faso, les habitants de la commune de Partiaga, située à 160 kilomètres de Fada N’Gourma, dans la région de l’Est, ont dénoncé lundi 27 février lors d'une conférence de presse l’inaction des Forces de défense et de sécurité.

La veille, des groupes armés terroristes ont lancé une attaque contre la ville : bâtiments administratifs, concessions et greniers ont été incendiés. Le bilan humain n’est pas encore connu mais les rescapés de Partiaga racontent avoir vécu l'« horreur ».

Sans voir venir de renfort malgré leurs appels à l'aide répétés depuis plus deux semaines, les rescapés disent avoir été abandonnés par l'armée. Selon eux, il ne restait que des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) face aux groupes armés qui rodaient autour de la commune.

Une tentative de manifestation dispersée

« Les forces terroristes ont détruit la plupart des bâtiments administratifs de la ville et ont sillonné les concessions pour y mettre le feu, affirme Saidou Sinini, porte-parole des habitants de Partiaga. Les hommes qui se sont retrouvés sur leur chemin ont été tout simplement abattus. Les greniers ont été brûlés, les boutiques et autres pillées et brûlées ».

Impossible pour l'heure de dresser un bilan de l'attaque, ni de se rendre sur place pour enterrer les morts. Les habitants demandent le retour des Forces de défense et de sécurité et s'engagent à coopérer avec les autorités après ce drame, déclare Saidou Sinini : « Nous nous engageons à entreprendre des actions fortes, d’établir un bilan exact de l’horreur qui s’est passée, de faciliter l’enlèvement des différents corps abandonnés afin de pouvoir procéder à leur enterrement et aux funérailles, et d’établir des couloirs humanitaires pour permettre aux enfants ainsi qu’aux personnes âgées qui sont toujours dans la commune et dans la forêt de pouvoir trouver un abris. »

Après une tentative de manifestation devant le gouvernorat de la région de l’Est, les habitants de Partiaga ont été dispersés par les forces de sécurité.

Les autorités burkinabè ne se sont pas encore exprimées sur cette attaque.

