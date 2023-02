Côte d'Ivoire: des cas de violences sexuelles dénoncés à l'université Félix Houphouët-Boigny

Vue de l'université Félix Houphouet-Boigny, à Abidjan, le 29 août 2012. © Issouf Sanogo/AFP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

L’organisation des citoyennes pour la promotion et la défense des droits des enfants, femmes et minorités (CPDEFM), une ONG ivoirienne, a publié un rapport sur les violences à caractère sexuel à l’université Félix Houphouët-Boigny. Depuis plusieurs mois, des étudiants dénoncent le règne du silence et demandent à l’administration et aux autorités d’agir contre ces violences systémiques, perpétrées notamment par le corps enseignant et d’autres étudiants.