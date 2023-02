Félix Tshisekedi à Genève: «Depuis trente ans, la RDC est le théâtre d’atrocités humaines»

Félix Tshisekedi s’est exprimé devant le Conseil des droits de l'homme de l’Organisation des Nations unies (ONU), lundi 27 février 2023 à Genève. « Des crimes de guerre et contre l’humanité y sont commis dans l’impunité la plus totale », a affirmé le président de la RDC, qui a par ailleurs demandé à la communauté internationale de l'aider à « mettre fin aux aventures guerrières » du Rwanda dans l'Est congolais. Le Rwanda est accusé par Kinshasa de soutenir la rébellion armée du M23.

Publicité Lire la suite

Occident contre Russie. C'est un peu le match qui se joue au Conseil des droits de l'homme à Genève. La nouvelle session a démarré lundi 27 février 2023, avec donc, la guerre en Ukraine en fil rouge des débats.

Mais ce serait oublier toutes les autres crises qui vont être abordées à Genève : Iran, Afghanistan, Syrie, Éthiopie. Et c'est pour ne pas qu'on oublie son pays que le président de la RDC a fait le voyage à Genève.

À la tribune du Conseil, Félix Tshisekedi a rappelé le triste bilan en République démocratique du Congo en matière de droits humains. Et le niveau de violence quasi endémique.

« Des crimes contre l’humanité y sont commis dans l’impunité la plus totale »

« Depuis trente ans, la République démocratique du Congo est le théâtre d’atrocités humaines les plus abominables, a-t-il rappelé dans des propos relayés par notre correspondant à Genève, Jérémie Lanche. Des violations graves des droits de l’homme, des crimes de guerre et contre l’humanité y sont commis dans l’impunité la plus totale ».

Le chef de l’État poursuit : « Mon pays est devenu tristement célèbre en recrutement des enfants-soldats et en violences faites à la femme, qui ont atteint le paroxysme par les viols systématiques des femmes érigés en arme de guerre. Pour tout dire, mon pays a été plongé dans une insécurité et une instabilité chronique qui l’ont isolé du monde, terni son image, et compromis la conduite des politiques efficaces et réussies de son développement. »

À lire aussi : Un rapport d’Amnesty met en lumière des dizaines de viols dans les massacres de Kishise en RDC

Félix Tshisekedi a également demandé à la communauté internationale de l'aider à « mettre fin aux aventures guerrières » du Rwanda dans l'Est de la RDC. Le Rwanda est accusé par Kinshasa de soutenir la rébellion armée du M23.

► À lire aussi : La force est-africaine veut se réorganiser dans le Nord-Kivu avec un retrait du M23 en mars

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne