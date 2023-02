Ismaïla Touré, membre de Touré Kunda et légende de la musique sénégalaise, est décédé

DISPARITION

Un géant de la musique sénégalaise s’en est allé. Ismaïla Touré, l'un des membres fondateurs du célèbre groupe musical Touré Kunda, est décédé lundi 27 février à l’âge de 73 ans. Son groupe, mythique, a contribué à la renommée de la musique sénégalaise et africaine dans les années 1970-1980.

Le monde de la musique sénégalaise est en deuil avec la disparition d’Ismaïla Touré, fondateur et membre du groupe musical Touré Kunda. C’est sa famille, dans un communiqué, qui a annoncé la triste nouvelle, lundi 27 février : « Ismaïla est décédé ce matin, à l’âge de 73 ans, des suites d’une longue maladie à Paris. »

« Ismaïla Touré était une musicien, un artiste, un père et un ami aimé. Il a laissé une empreinte indélébile dans le monde de la musique et de la culture. Nous sommes fiers de son héritage et de toutes les contributions qu’il a apportées tout au long de sa vie », poursuit la famille de celui qui fonda le groupe Touré Kunda avec son frère aîné, Sixu Tidiane Touré, en 1978.

Touré Kunda est la première formation africaine à avoir réussi à s'imposer en France dans les années 1970, avant de se faire connaitre à l’étranger. Leur musique mixait les sonorités du continent à d'autres genres tels que le jazz ou le reggae. Ismaïla formait avec son frère un duo de choc.

Tous deux ont ainsi régné pendant de longues années sur ce qu’on appelle la Wold Music dans la décennie 1980, notamment lors de concerts gigantesques, donnés en Afrique entre autres. Franck Tenaille, auteur chez Seghers d’un ouvrage intitulé Touré Kunda, se confie :

« Ce furent des concerts énormes qui donneront lieu à un magnifique disque, Paris Ziguinchor. Ils chantaient en plusieurs langues, en soninké, en mandingue, en diola, en peul.. Ils se sont fait connaître dans le monde entier et ont joué avec de grands artistes. Je pense à Carlos Santana, avec qui ils ont eu des rapports très étroits. Le groupe fut très connu au Japon. »

Les Touré Kunda avaient fait leur grand retour sur le devant de la scène il y a cinq ans après un long silence. Leur nouvel album avait été suivi d’une tournée anniversaire célébrant les 40 ans d’existence du groupe.

Macky Sall, le président de la République du Sénégal, a rendu hommage au chanteur disparu : « Je suis peiné d'apprendre le décès d'Ismaïla Touré, membre du mythique groupe Touré Kunda. C'est une perte immense pour la musique sénégalaise et africaine. »

