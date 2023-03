Apiculture: à Madagascar, les cyclones successifs mettent à mal les abeilles

La culture apicole est très présente sur la côte Est de Madagascar. Les cyclones successifs ont fait chuter la production de miel sur cette partie du territoire. Les rendements en miel de litchi ont diminué de plus de moitié chez les producteurs de la Compagnie du Miel. © Sarah Tétaud/RFI

Une semaine après le passage du cyclone Freddy, qui a fait sept morts et 120 000 sinistrés à Madagascar, les travaux de reconstruction dans les zones les plus touchées se poursuivent. Sur la côte Est, les habitations et la végétation ont particulièrement été endommagées. De quoi perturber le quotidien d’une population qui peinait déjà à se remettre des deux cyclones de l’an dernier, mais aussi celui des abeilles impactées également par ces phénomènes météorologiques intenses à répétition.