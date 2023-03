Le Sénégal honore ses trois soldats de la Minsuma tombés au Mali et réaffirme son engagement

Véhicule des casques bleus de la Minusma entre Mopti et Djenné, dans le centre du Mali, le 28 avril 2019 (photo d'illustration).

Un hommage a été rendu, mercredi 1er mars, aux trois soldats sénégalais du contingent de la Minusma, décédés au Mali le 21 février. Leur véhicule avait heurté un engin explosif improvisé (IED) entre Ogossagou et Sévaré, au centre du pays. La force onusienne comprend 850 militaires sénégalais. Alors que plusieurs pays ont annoncé leur retrait du Mali, le Sénégal rappelle son engagement dans les opérations de maintien de la paix dans la sous-région.

Avec notre correspondante à Dakar, Charlotte Idrac

Les trois cercueils sont recouverts du drapeau vert-jaune-rouge. La cérémonie de levée des corps s’est tenue au quartier Dial Diop, siège de l’état-major sénégalais.

« Que la terre leur soit légère », déclare le colonel Mathieu Diogoye Sène. Le commandant du 11ᵉ détachement sénégalais de la Minusma rend hommage au sergent-chef Eugène Idrissa Badhyne Mingou, au caporal Ousseynou Diallo et au soldat de première classe Pierre Tama Boubane. Le colonel honore ces trois hommes « en reconnaissance du sacrifice suprême consenti au service de la paix dans le monde et dans la sous-région ».

« Il est de l’intérêt du Sénégal que le Mali retrouve sa stabilité »

Ces derniers mois, plusieurs pays – Allemagne, Royaume-Uni, Égypte, Bénin ou encore Côte d’Ivoire – ont annoncé leur souhait de retirer leurs effectifs du Mali, ou la suspension de leur participation à la Minusma. Mais le Sénégal « reste engagé au service de la paix et de la stabilité, en particulier dans la sous-région, dans le cadre de la sécurité collective » affirme le ministre des Forces armées, Sidiki Kaba.

« Nous sommes présents au Mali pour apporter notre contribution au retour de la paix et de la stabilité dans ce pays et pour ce peuple frère auquel tout nous lie. Il est de l’intérêt du Sénégal que le Mali retrouve sa stabilité et la place qui lui revient dans notre communauté sous-régionale. »

Aujourd’hui, selon le ministre, près de 2 000 militaires sénégalais sont déployés dans les opérations extérieures, notamment en Centrafrique, en Guinée-Bissau et en Gambie.

