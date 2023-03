Mali: protestation contre le «népotisme» du recrutement dans les universités

L'université de Bamako, au Mali. © DR

Texte par : David Baché 1 mn

Le collectif des docteurs vacataires des universités, instituts et grandes écoles du Mali a organisé mardi 28 février un rassemblement devant la cité administrative de Bamako et adressé une lettre au président de la transition, le colonel Assimi Goïta, pour dénoncer la « corruption » et le « népotisme » dans les processus de recrutement.