Au Niger, une réunion de la coalition mondiale contre le groupe EI et le terrorisme

À Niamey, une nouvelle réunion de haut-niveau de la Global Coalition to Defeat Daesh/ISIS a débuté le 1er mars 2023. Son objectif : faire des propositions pour vaincre les groupes terroristes comme le groupe État islamique en Afrique de l’Ouest.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Niamey, Moussa Kaka

Des experts du groupe africain en matière de lutte contre le terrorisme, Coalition mondiale contre Daech, sont en réunion de haut-niveau à Niamey depuis ce 1er mars 2023.

Les pays organisateurs sont le Niger, les États-Unis, l’Italie et le Maroc. Un groupe de travail qui tentera de faire des propositions pour vaincre les groupes terroristes comme le groupe État islamique, qui sèment la mort et la désolation, et accentuent la pauvreté parmi les populations des zones affectées dans le Sahel.

À lire aussi: Afrique subsaharienne: la précarité économique, facteur majeur du ralliement aux groupes extrémistes selon le Pnud

Cette rencontre doit permettre la mise en œuvre des activités des groupes africains de la Coalition mondiale contre Daech. Les experts de plusieurs pays et des institutions internationales se pencheront sur l’élaboration d’une stratégie axée sur la recherche et les activités de lutte contre le terrorisme, une collaboration entre les pays partenaires pour vaincre Daech et ses affiliés en Afrique de l’Ouest.

Des actions collectives sont à mener pour contrer l’État islamique de la province de l’Afrique de l’Ouest (ISWAP).

Le Directeur des Questions Globales à @MarocDiplomatie M. Ismail Chekkori, a co-présidé, aujourd’hui à Niamey, les travaux de la réunion plénière de l’Africa Focus Group relevant de la Coalition mondiale contre Daech, qui se tient les 1er et 2 mars 2023. https://t.co/SaXPEfDU1J pic.twitter.com/W2SxGHtuYJ — Maroc Diplomatie 🇲🇦 (@MarocDiplomatie) March 1, 2023

Pendant deux jours, des experts discuteront à huis-clos sur la prévention des menaces auxquelles sont confrontés les pays sahéliens en raison du terrorisme et de l’extrémisme violent. En un mot : « Dénoncer les mensonges qui sont au cœur de l’idéologie terroriste. »

Le Sahel est dans le voisinage immédiat du bassin méditerranéen, ce qui en fait une zone sensible en raison des capacités de ramification des groupes terroristes, selon les experts. L’exemple des soldats nigériens qui combattent quotidiennement Daech sans céder une seule portion du territoire national a été salué par les conférenciers.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne