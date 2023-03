Le Burkina Faso dénonce un accord d'assistance militaire avec la France datant de 1961

Le Burkina Faso demande le départ définitif de tout le personnel militaire français encore en service dans les administrations du pays. À travers une note datée du 28 février, et qui explicite cette annonce, le ministère des Affaires étrangères dénonce un accord « d’assistance technique militaire » signé avec la France en 1961. Une suite logique de la mise en œuvre de la politique de « souveraineté » prônée par le gouvernement de transition du capitaine Ibrahim Traoré.

Publicité Lire la suite

Dans son communiqué, le ministère burkinabè des Affaires étrangères donne à Paris un délais d'un mois pour « le départ définitif de tous les personnels militaires français en service ». Depuis le 24 avril 1961, date de la signature de « l'accord d'assistance technique militaire » mis en cause dans le document, des coopérants français sont présents dans les secteurs de la défense, de la sécurité, ou encore de la protection civile au Burkina Faso.

Concrètement, cet accord se traduit par des appuis financiers, matériels et des formations ponctuelles à l'armée burkinabè, détaille un spécialiste de la coopération militaire. « Cette décision aura inévitablement un impact sur les intérêts » du pays, poursuit l'expert.

La remise en cause de cet accord intervient dans un contexte sécuritaire tendu. Les soldats burkinabè ont été frappés par une série d'attaque dans le nord du pays. Le 17 février, au moins 51 d'entre eux ont été tués dans une embuscade entre Déou et Oursi, près des frontières avec le Mali et le Niger voisins. Il s'agit de l'attaque la plus meurtrière pour l'armée depuis celle d'Inata fin 2021.

► À lire aussi : Les opérations des troupes françaises au Burkina Faso sont officiellement terminées

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne