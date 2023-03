Le Gabon et la France s'engagent à réhabiliter la décharge de Mindoubé

La décharge de Mindoubé, à Libreville au Gabon, le 18 juin 2021. Le 1er mars 2023, le Gabon et la France ont trouvé un accord pour réhabiliter l'endroit. AFP - STEEVE JORDAN

En marge du One Forest Summit à Libreville, le Gabon et la France ont signé, mercredi 1er mars, un accord pour réhabiliter la décharge publique de Mindoubé. Située désormais en pleine ville, l'endroit est devenu un chaos environnemental, une grosse source de pollution de l'air et de l'environnement au cœur de la capitale.