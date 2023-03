Nigeria: Atiku Abubakar et Peter Obi, 2e et 3e à la présidentielle, contestent le scrutin

Au lendemain de l'élection de Bola Tinubu à la présidence du Nigeria, l'opposition se met en ordre de bataille pour contester un scrutin entaché d'irrégularité selon elle.

Avec notre correspondante à Lagos, Liza Fabbian

Les deux principaux opposants nigérians n'ont pas de mots assez durs envers la Commission électorale indépendante, accusée d'avoir manœuvré pour porter Bola Tinubu de l'APC au pouvoir. Atiku Abubakar, du Parti démocratique populaire, et Peter Obi, du Parti travailliste, ont tous les deux pris la parole ce jeudi pour dénoncer un processus entaché d'irrégularités et annoncer qu'ils allaient saisir la justice.

Peter Obi, arrivé officiellement à la troisième place, affirme même qu'il a remporté l'élection présidentielle. « Moi, je crois que si vous souhaitez être appelé "Votre Excellence", alors il faut que le processus qui vous a porté au pouvoir soit excellent. Et je veux assurer le peuple nigérian que nous allons explorer toutes les options légales et pacifiques pour reconquérir notre mandat. Nous avons gagné les élections, et nous allons le prouver aux Nigérians », a-t-il déclaré.

Un peu plus tard dans la journée, Atiku Abubakar a à son tour pris la parole. Il a lui aussi indiqué que ses avocats travaillaient en vue d'un recours. « Les rêves et les aspirations des Nigérians ont été brisés à cause de l'attitude de la Commission électorale qui a totalement échoué à remplir leurs attentes, a-t-il dénoncé. Les élections de ce week-end n'étaient ni libres ni justes. C'était un viol de la démocratie. »

De son côté, le président élu Bola Tinubu affiche une attitude volontiers rassembleuse. Il a « tendu la main » à ses opposants et les a invités à « travailler avec [lui] ».

