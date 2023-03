Culture africaine: les rendez-vous en mars 2023

« Setshwantso le ngwanaka II » de « Ke Lefa Laka: Her-Story » (2013), image issue de l’exposition « Haufi nyana? I’ve come to take you home » de l’artiste et photographe sud-africaine Lebohang Kganye au FOAM Photography Museum à Amsterdam, aux Pays-Bas.

À Kigali, Rabat, Amsterdam, Paris, Montpellier, Cergy, Ouagadougou, Saint-Denis, Créteil, Hambourg, Lagos, Limoges, Bordeaux, en salle ou en plein air, voici 22 rendez-vous de la culture afro ou africaine à ne pas manquer en ce mois de mars.

Du 1er au 4 mars auront lieu les Rencontres internationales du livre francophone du Rwanda. Parmi les invités à Kigali se trouvent Fanta Dramé, Française aux origines mauritaniennes et sénégalaises, l’écrivain algérien Mohamed Kacimi ou l’acteur et dramaturge rwandais Dorcy Ingeli Rugamba. L’écrivain sénégalais Mohamed Mbougar Sarr, prix Goncourt 2021, et le Congolais Wilfried N’Sondé soulèveront la question : comment « Faire naître le mystère en littérature » ?

Avant d’ouvrir fin 2015 le plus grand musée d’art arabe en Occident, l’Institut du monde arabe à Paris montre depuis le 1er mars pour la première fois la collection de son musée en Afrique. Jusqu’au 15 juin, le musée Mohamed VI d’art moderne et contemporain de Rabat accueille 116 œuvres d’artistes originaires de 16 pays arabes.

Haufi nyana? I’ve come to take you home. L’artiste et photographe sud-africaine Lebohang Kganye est invitée jusqu’au 21 mai au FOAM Photography Museum à Amsterdam, aux Pays-Bas. Née en 1990 à Katlehong, elle vit et travaille à Johannesburg et a récemment remporté le prestigieux Foam Paul Huf Award 2022 et le Grand prix Images Vevey 2021/22. Son travail, caractérisé par l’emploi de montages photographiques, d’installations spatiales et de l’animation cinématographique, s'attache à explorer les « micro-histoires » personnelles et collectives de sa famille. Son œuvre s'inscrit dans l'histoire plus large de l'Afrique du Sud, avant, pendant et après l'apartheid et le colonialisme.

La deuxième édition d’Africapitales – les hyper-rencontres aura lieu du 3 au 26 mars au cœur de la Goutte d’or, à Paris. Un programme marqué par des « dynamiques diasporiques et transculturelles ». Kigali à Paris explore et expose, en collaboration avec Rwanda Arts Initiative, la scène contemporaine rwandaise : théâtre, danse, concerts, projections, expositions, lectures, débats…

Quel accès aux archives concernant le passé colonial ? Une rencontre-débat dédiée à ce sujet sensible est organisée le 4 mars par l’Association histoire coloniale et postcoloniale à Paris. Parmi les évènements historiques abordés où les chercheurs sont confrontés au « Secret défense » se trouvent « L’affaire Curiel », « L’affaire Ben Barka », « L’affaire du juge Borrel » ou « La France lors du génocide au Rwanda ».

« Mohlokomedi wa Tora » Scene 2 (2018), image issue de l’exposition « Haufi nyana? I’ve come to take you home » de l’artiste et photographe sud-africaine Lebohang Kganye au FOAM Photography Museum à Amsterdam, aux Pays-Bas. © Lebohang Kganye.

Le 4 mars sera décerné à Ouagadougou, au Burkina Faso, l’Étalon d’or, la récompense suprême du cinéma africain. 15 films sont en compétition au plus grand festival panafricain du cinéma, le Fespaco, dont la 28e édition a été dédiée aux « cinémas d’Afrique et la culture de la paix ».

Jusqu’au 2 juillet, le musée Picasso accueille Black is beautiful, la première grande exposition en France de l’artiste afro-américaine Faith Ringgold, née en 1930 à Harlem. Figure majeure d’un art engagé et féministe américain, elle fait le lien entre les luttes historiques pour les droits civiques et les actions actuelles des Black Lives Matter, entre le mouvement de la Harlem Renaissance et l’art contemporain des jeunes artistes noirs américains.

« Vivre avec des arts africains et océaniques ». Jusqu’au 8 mars, la maison de vente Christie’s organise sa première vente aux enchères d'arts africains et océaniens. Les estimations des œuvres comprises dans la vente vont de 300 à 60 000 euros, dont une figure Bembé du Congo, une figure de reliquaire Fang du Gabon ou un masque kpélié Sénufo de la Côte d’Ivoire.

Le 9 mars, à 18h30, aura lieu une table ronde intitulée Dynamiques des marchés de l’art classique, moderne et contemporain au Sénégal. La galerie Christophe Person à Paris invite Maureen Murphy et Anaïs Auger-Mathurin, spécialistes de l’écosystème artistique au Sénégal, pour parler sur le thème des marchés formels et informels de l’art classique, moderne et contemporain sénégalais et ouest-africain. La discussion s’inscrit dans le cadre de l’exposition de Philippe Sène et Amadou Seck de l’École de Dakar qui a lieu jusqu’au 11 mars.

Le 10 mars, le chorégraphe burkinabè Sali Sanou présentera Papa tambour, une création pour le jeune public, proposée dans le cadre du prestigieux festival Montpellier Danse. Un poème écrit par le poète et slameur camerounais Capitaine Alexandre, dansé et chanté pour passer des messages entre enfants.

« Nomasonto Mthembu » from « Mosebetsi wa Dirithi » (2022), image issue de l’exposition « Haufi nyana? I’ve come to take you home » de l’artiste et photographe sud-africaine Lebohang Kganye au FOAM Photography Museum à Amsterdam, aux Pays-Bas. © Lebohang Kganye

Du 10 au 18 mars, Arts & Humanités, en partenariat avec l’École nationale supérieure d’art de Paris-Cergy, propose « un festival atypique, engagé, féminin, international ». Un concert des Amazones d’Afrique et le spectacle Les chercheurs du Collectif La Fleur, invitant des jeunes venus notamment du continent africain à témoigner de leur émigration en France, ouvrent la cinquième édition.

Du 10 au 21 mars, le Panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient (PCMMO) fête sa 18e édition en célébrant la vitalité des cinématographies du Maroc, d’Algérie, de Tunisie, d’Égypte, de Palestine, l'Israël, du Liban, de Syrie, d'Irak, d'Iran… et des diasporas dans le monde. L’ambitieuse fresque cinématographique La dernière reine (Algérie, France), d’Adila Bendimerad et Damnien Ounouri, ouvre le festival qui se déroule en Seine-Saint-Denis et Paris, proposant 13 avant-premières et inédits.

Les sœurs Nardal, les oubliées de la négritude, le nouveau film de Léa Mormin-Chauvac et Marie-Christine Gambart sera diffusé le 12 mars à 22h35 sur France 5. Le documentaire raconte l’histoire de trois pionnières de la « conscience noire », trois femmes martiniquaises, figures centrales et pourtant oubliées de l’intelligentsia noire du Paris des années 1920.

Du 20 au 26 mars, Les Zébrures du printemps du festival des Francophonies – de l’écriture à la scène, à Limoges, en France, met à l'honneur onze textes de sept autrices et quatre auteurs francophones, dont Reine Or de l’Ivoirienne Fatou Sy, Le silence qui sait tant de la Rwandaise Claudia Shimwa et Les vivants, le mort et le poisson frit de l’Angolais Ondjaki. Une table ronde abordera la question de la traduction des textes dramatiques du continent africain et leur circulation. Et le prix Sony Labou Tansi des lycéen(ne)s fêtera ses 20 ans.

Du 24 mars au 2 avril, le grand festival documentaire Cinéma du réel ouvre ses portes au Centre Pompidou-Paris. Parmi les 1 600 films inscrits, 41 documentaires ont été sélectionnés en compétition, dont la première mondiale de Coconut Head Generation (France-Nigeria), d’Alain Kassanda.

« Shadows of Re-Memory », Film Still 1, 2021, image issue de l’exposition « Haufi nyana? I’ve come to take you home » de l’artiste et photographe sud-africaine Lebohang Kganye au FOAM Photography Museum à Amsterdam, aux Pays-Bas. © Lebohang Kganye

Le 45e Festival International de Films de Femmes de Créteil présentera du 24 mars au 2 avril une sélection de 25 films en compétition pour « changer la vie et l’avenir des femmes ». Seule œuvre venue du continent africain, My Girl Friend, de la réalisatrice égyptienne Kawthar Younis, court dans la section Compétition courts métrages.

Le 26 mars, la Cité de la musique à Paris présente Broken Chord. La pièce du chorégraphe sud-africain Gregory Maqoma retrace l’épopée du premier chœur africain. Parti en bateau de l’Afrique du Sud, il a tourné au Royaume-Uni et en Amérique du Nord, à la fin du XIXe siècle. La direction musicale de ce spectacle, entre danse, théâtre et musique, est assurée par Thuthuka Sibisi.

Du 30 mars au 2 avril, Art Paris fête ses 25 ans. 134 galeries de 25 pays ont été sélectionnées pour cette édition anniversaire au Grand Palais Éphémère. 40 % des exposants viendront cette année de l’étranger. Parmi les nouvelles galeries de cette foire, dotée d’une ambition à la fois régionale, nationale et cosmopolite, se trouve la galerie ougandaise Afriart Gallery (Kampala), sans oublier la présence du Comptoir des Mines Galerie (Marrakech), de la Galerie Véronique Rieffel (Abidjan) et de This Is Not A White Cube art gallery (Lisbonne, Luanda).

Jusqu’au 31 mars, la Galerie Melbye-Konan à Hambourg présentera les nouvelles œuvres de l'artiste ivoirien Sess Essoh dans sa première exposition personnelle en Allemagne. Les œuvres très colorées de Homage sont consacrées aux grands oubliés du passé de l'Afrique. Parmi les personnalités représentées se trouvent des rois et des reines d'Afrique, des artistes et des hommes politiques. Il y a aussi bien la combattante de la liberté et chanteuse sud-africaine Myriam Makeba et le fondateur de l’afrobeat et militant politique, le Nigérian Fela Anikulapo Kuti.

Le Yemisi Shyllon Museum of Art à Lagos présente jusqu’au 31 mai l’exposition Water Under the Bridge: An Exploration of Migration and Memory. Cette exploration de la migration et de la mémoire donne le ton à des vies qui ont été forcées à un exode moderne, mais aussi aux rêves nigérians et la fuite massive des cerveaux.

« Habo Patience ka bokhathe II » from « Ke Lefa Laka: Her-Story » (2013), image issue de l’exposition « Haufi nyana? I’ve come to take you home » de l’artiste et photographe sud-africaine Lebohang Kganye au FOAM Photography Museum à Amsterdam, aux Pays-Bas. © Lebohang Kganye

Littératures africaines francophones et éditeurs français : la fin d’un monopole ? Aujourd’hui, les maisons africaines cherchent leur place dans les économies nationales et internationales du livre. Est-ce la fin de l’exclusivité des droits gardée par les maisons d’éditions françaises sur les auteurs africains francophones ? Cette table ronde organisée le 31 mars à Bordeaux, dans le cadre de la Saison de l’institut des Afriques, réunit Hemley Boum, écrivaine, Anne-Sophie Stefanini, romancière et éditrice, Jean-Luc Raharimanana, écrivain et éditeur.

Le Mobile Film Festival Africa a lancé son appel de candidatures pour l’édition 2023. Les règles restent les mêmes : « 1 Minute, 1 Mobile, 1 Film ». Pour participer, il faut vivre sur le continent africain. Vous avez jusqu’au 4 avril pour envoyer vos films. Le Grand Prix Africa est doté de 10 000 dollars. Parmi les membres du jury se trouvent Gad Elmaleh (président), Sofia Alaoui et Rafiki Fariala.

