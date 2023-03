Malgré les tensions, des accords financiers conclus entre l'UE et le Maroc

Les récentes tensions entre le Maroc et le Parlement européen n’empêchent pas la bonne conduite du partenariat économique. En visite hier à Rabat, le commissaire européen à la Politique de voisinage Olivér Várhelyi a annoncé plusieurs accords financiers importants.

Publicité Lire la suite

Un demi-milliard d’euros tout de suite pour le nouveau Fonds d’investissement Mohammed VI, 6,5 milliards dans les prochaines années pour l’économie marocaine : Olivér Várhelyi n’est pas venu les mains vides au Maroc, a constaté notre correspondant à Rabat, Victor Mauriat.

Les deux parties ont signé cinq programmes de coopération portant sur la protection sociale, l'appui à la transition verte et à la réforme de l'administration publique, l'inclusion financière et la gestion de la migration.

Par ailleurs, des programmes supplémentaires, adoptés en 2022, doivent encore faire l'objet dans les prochains mois d'une signature avec le Maroc, pour 126 millions d'euros.

Malgré les récentes tensions entre les deux entités sur fond d’accusation d’espionnage, de corruption et de violation des droits de l’homme, le commissaire européen a salué les progrès réalisés par le royaume ces dernières années : « Les réformes que nous voyons au Maroc, sociales, administratives, digitales, sont des réformes ambitieuses » qui réflètent « vraisemblablement les valeurs européennes ». « Donc pour nous, c'est vraiment facile de soutenir ces réformes. »

De son côté Nasser Bourita, ministre marocain des Affaires étrangères, a accueilli chaleureusement ces annonces et se félicite du chemin parcouru : « Si 2022 a été l’année du développement de la relation entre le Maroc et l’UE à travers les projets entrepris, 2023 sera celle d’un engagement et d'ambitions plus forts. » Rabat entend « développer davantage » cette année la coopération avec l'UE dans les domaines de la sécurité et l'immigration.

Un futur partenariat tripartite avec Israël

Cette visite du commissaire européen - la deuxième en moins d'un an - visait à « approfondir le partenariat stratégique » entre l'UE et le Maroc, « pilier de stabilité en Méditerranée », selon Olivér Várhelyi.

Les deux hommes ont également annoncé un futur partenariat tripartite avec Israël, sans pour autant préciser les domaines concerné par l’accord qui devrait être officialisé avant la fin du mois. « Cette coopération trilatérale entre le Maroc, Israël et l'Union européenne pourra lever des défis cruciaux tels que la gestion de l'eau et la recherche et le développement », a toutefois souligné Olivér Várhelyi. « Nous pouvons développer une coopération régionale dans des domaines d'intérêt communs », a assuré Nasser Bourita lors du même point presse. « Nous avons préparé un document que nous signerons avant la fin de ce mois pour confirmer cette dimension tripartite dans nos relations », a précisé le ministre marocain.

Depuis leur normalisation diplomatique, le partenariat entre le Maroc et Israël se poursuit à un rythme très soutenu dans les domaines militaire, technologique, économique et culturel.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne