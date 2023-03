Après son exil au Tchad, l'ex-président centrafricain François Bozizé désormais en Guinée-Bissau

L'ancien président centrafricain a atterri vendredi soir à Bissau, ce qui l'éloigne un peu plus de son pays d'origine, selon le souhait des actuels présidents tchadien et centrafricain.

L'exil de François Bozizé dans une capitale éloignée de la Centrafrique était en discussion depuis un certain temps déjà. La présence de François Bozizé au Tchad dérangeait l'actuel président de Centrafrique Faustin-Archange Touadéra qui craint une nouvelle tentative de coup d'État de son prédécesseur. Mais elle dérangeait aussi le dirigeant tchadien Mahamat Idriss Déby Itno, qui souhaite entretenir de bonnes relations avec son voisin de la Centrafrique.

Il y a deux semaines, Mahamat Idriss Déby Itno et Faustin-Archange Touadéra se sont discrètement rencontrés à Luanda, capitale de l'Angola, sous la médiation de leur homologue João Lourenço. Le dirigeant angolais a lui-même confirmé la tenue de ce rendez-vous dans une interview exclusive accordée à RFI cette semaine et durant laquelle il précisait que le sort de l'ex-président Bozizé était au centre des discussions entre la Centrafrique, le Tchad et l'Angola depuis deux ans.

Le principal intéressé, qui refusait jusqu'à présent ce nouvel exil, a finalement accepté l'offre d'hospitalité du président bissau-guinéen Umaro Sissoco Embalo.

Dans un communiqué, la Coalition des patriotes pour le changement, l'alliance de groupes rebelles centrafricains coordonnée par l'ancien chef d'État, déclare que « cet éloignement ne constitue pas un obstacle dans sa volonté de continuer le combat de la libération du peuple ». Pour une source proche de la présidence, « c'est un ouf de soulagement pour les Centrafricains épris de paix ».

