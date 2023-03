Au Bénin, le parti Les Démocrates réclame la «libération immédiate» de Reckya Madougou

Cela fait deux ans jour pour jour que la membre influente de cette formation d'opposition a été arrêtée à Porto Novo, à la veille de l’élection présidentielle. Elle sera lourdement condamnée, en décembre de la même année, à 20 ans de prison pour « financement du terrorisme ».

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Cotonou, Jean-Luc Aplogan

Les Démocrates ont rassemblé la presse à leur siège de Cotonou pour lancer cet appel par la voix de Guy Mitokpê, membre du parti : « Les Démocrates lancent un vibrant appel au gouvernement de la rupture et à son chef pour la libération immédiate et sans condition de Reckya Madougou. En ces temps de Carême ou paix et tolérance sont le leitmotiv de notre peuple, faisons nôtre ces valeurs. » Son arrestation et sa condamnation sont purement politiques. Madame Madougou est privée de ses droits fondamentaux, dénonce la déclaration.

Comment se porte l’ancienne Garde des sceaux ? « Elle est dans la prière, elle va bien, malgré le durcissement de ses conditions de détention », rapporte son avocat, Me Renaud Agbodjo. Selon son parti, Reckya Madougou est devenue une amazone nationale : « Le combat que tu mènes depuis ta cellule inspire, ce combat se poursuivra pour la restauration de la démocratie dans notre pays. »

Les conseils de l’opposante misent sur l’avis du groupe de travail sur la détention arbitraire de l’ONU, qui a réclamé sa remise en liberté en novembre dernier. Encore deux mois pour la fin du délai prescrit au gouvernement béninois pour respecter l’avis.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne