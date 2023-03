Rwanda: la langue française sans frontières avec les Rencontres du livre francophone

Au Rwanda se tient, du 1er au 4 mars, la deuxième édition des Rencontres internationales du livre francophone. Au programme, tables rondes, lectures, spectacles, avec une quinzaine d’écrivains francophones invités, originaires de tout le continent africain.

Reportage à Kigali de Lucie Mouillaud

Parmi les écrivains invités à la deuxième édition des Rencontres internationales du livre francophone, il y a le prix Goncourt 2021 avec son livre La plus secrète mémoire des hommes. Le Sénégalais Mohamed Mbougar Sarr a animé un atelier d'écriture ce vendredi 3 mars. Auteurs en herbe, poètes, ou simples curieux, tous étaient impatients d’écouter les conseils de l’écrivain.

« Inspirant »

Parmi eux, Nuru, jeune congolais de 23 ans : « Je trouve que c’est vraiment inspirant d’avoir des modèles ». Comment raconter un souvenir ou surmonter un blocage d’écriture. Le prix Goncourt partage son expérience avec l’assemblée avant de laisser le champ libre à l’imagination de ses élèves de la journée : « On a fait un exercice d’écriture à partir d’une photo. C’était un exercice très bizarre, mais qui vraiment inspirait. Moi, je suis tombé sur une photo de mes collègues qui fêtaient un anniversaire. J’ai rédigé un court texte. Cela m’a donné vraiment beaucoup d’idées ».

Mohamed Mbougar Sarr rejoint pendant ces quatre jours une quinzaine d’autres auteurs invités, une occasion pour l’écrivain de découvrir de nouveaux talents : « C’est extrêmement stimulant de se dire qu’il n’y a pas seulement les écrivains de la diaspora africaine, mais aussi des écrivains qui vivent sur le continent et qui ont aussi ces projets-là. On le savait déjà, mais le fait de les rencontrer, de discuter avec eux ici, ça me donne beau-coup d’espoir pour la création sur le continent africain. »

Promouvoir l'apprentissage du français

Organisé dans le centre culturel francophone, ouvert deux ans plus tôt après le rapprochement entre Kigali et Paris, l’événement a également pour objectif de promouvoir l’apprentissage du français, une langue maîtrisée par moins de 10% des Rwandais. L’écrivain Mohamed Mbougar Sarr est l’invité de l’émission Littératures sans frontières ce samedi avec l’auteur Wilfried N’Sondé.

