Violemment agressée à Tunis, une Camerounaise témoigne malgré sa peur

■ Devant le siège de l'Organisation internationale pour les migrations, l'espoir de pouvoir rester en Tunisie

Avec notre correspondante à Tunis, Lilia Blaise

Près d’une centaine de migrants sont regroupés devant le siège de l’Organisation internationale pour les migrations, une agence onusienne pour aider la gestion humaine et coordonner les migrations. Beaucoup étaient déjà présents avant les propos polémiques du président Kaïs Saïed pour réclamer une aide au retour, mais une grande partie s’est ajoutée après les expulsions et violences dont les migrants subsahariens ont été victimes ces derniers jours.

Devant les murs barricadés de l’OIM, des tentes de fortune sont installées à l’aide de briques et de sacs poubelles. Des couvertures et une plaque chauffante avec une bombonne de gaz pour cuisiner. Les habitants de ce campement précaire sont originaires du centre et de l’ouest de l’Afrique. Comme Aïcha, 23 ans, qui vient de la Sierra Leone : « Après le discours du président, la police a commencé à nous arrêter, la population aussi, et nous avons eu notre maison pillée, même dans la seconde maison où nous avons déménagé. Donc c’est pour cela que je suis venue ici. »

Elle dit avoir perdu son passeport pendant son trajet pour venir jusqu’en Tunisie. Sans papiers et avec la barrière de la langue, elle peut difficilement travailler dans le pays, mais elle souhaite rester malgré la précarité de sa situation actuelle : « Si jamais les choses se calment, j’aimerais rester. Bon ici comme vous voyez c’est un abris mais c’est très froid et tu ne peux même pas te retourner la nuit pour dormir. C’est trop froid et douloureux de dormir au sol. »

Bilel, Guinéen de 18 ans, souhaite lui aussi rester car sa famille a tout sacrifié pour lui permettre de venir en Tunisie, il y a un an… « C’est dommage de retourner en Guinée comme ça, tu n’as rien. On veut juste rester ici et si Dieu veut bien, quand on gagne de l’argent, on veut entrer en Italie pour chercher l’argent pour nos parents. »

Mais désormais la carte de résidence ou un contrat de travail sont exigés par les autorités sinon Bilel comme d’autres de ses amis arrêtés risque la prison.