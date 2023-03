Les Maliens dans le flou sur la tenue du référendum constitutionnel

Au Mali, le référendum constitutionnel aura-t-il lieu le 19 mars prochain, comme prévu ? Les autorités de transition n'ont fait aucune annonce, ni sur un report qui semble pourtant inévitable, ni sur un maintien coûte que coûte de la date programmée.

Les conditions techniques et légales pour l'organisation du référendum dans deux semaines ne sont pas réunies. Pour qu'il ait lieu le 19 mars, le collège électoral aurait dû être convoqué le 17 février dernier. Il ne l'a jamais été.

Mme Bouaré Bintou Founé Samake, qui était ministre de la Promotion de la femme au début de la transition, préside aujourd'hui la Coalition pour l’observation citoyenne des élections au Mali (Cocem). Elle explique : « Cette non convocation rend la tenue du référendum impossible. C'est une disposition légale de la loi électorale. »

Pourtant, les autorités maliennes de transition n'ont fait aucune déclaration. Ni pour officialiser le report du scrutin, ni pour annoncer son maintien malgré tout.

À cette période de flou, la Cocem demande aux autorités de transition de mettre un terme. Et propose un nouveau calendrier. « Le référendum peut se faire le 25 juin. Entretemps, cela permettrait de mettre en place toutes les coordinations de l'autorité indépendante de gestion des élections. Ca permettra aussi de préparer l'électorat pour le référendum, c'est-à-dire vulgariser le projet de construction et aussi d'aller en profondeur dans la confection et la distribution des cartes d'électeurs. »

Le report proposé par la coalition d'observateurs électoraux ne décalerait pas mécaniquement tous les scrutins programmés. La Cocem estime ainsi que la présidentielle devant marquer la fin de la période de transition pourrait se tenir en février 2024, comme prévu.

De nombreux mouvements politiques et de la société civile malienne continuent d'exiger l'abandon pur et simple de ce projet de nouvelle Constitution. Ils estiment notamment que seules des autorités élues, et non issues d'un coup d'État militaire, auraient la légitimité de porter un changement de Constitution.

