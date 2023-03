RCA: le HCR étudie les possibilités de retour des centaines de milliers de réfugiés et déplacés

Dans un camp de déplacés de Birao, en Centrafrique. (Image d'illustration) RFI/Charlotte Cosset

En Centrafrique, une mission conjointe du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) et de la Banque africaine de développement a séjourné la semaine dernière dans le pays. L’objectif de cette mission est d’évaluer la situation de plus d’un million de déplacés internes et celle des réfugiés pris en charge depuis une décennie par le HCR afin de proposer une réponse adéquate.