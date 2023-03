Burkina Faso: de nouvelles provinces sous couvre-feu après des attaques

(Photo d'illustration) Un soldat burkinabè monte la garde devant un bâtiment où se tient une réunion entre militaires et opposition, le 2 novembre 2014, à Ouagadougou. REUTERS/Joe Penney

Texte par : RFI Suivre 1 mn

De pus en plus de région sous restriction sécuritaires au Burkina Faso. Un couvre-feu vient d'être instauré dans plusieurs régions du pays en proie aux attaques des groupes armés terroristes. Toute la région du nord, ainsi que les provinces du Bam et du Sanmatenga sont concernées par cette mesure. Les véhicules, motocyclettes, tricycles, vélos et les personnes sont interdits de circulation entre 22h et 5 heures le matin.