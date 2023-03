Le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin au Proche-Orient sous tensions

Il est arrivé dimanche en Jordanie pour une tournée régionale qui doit aussi le mener en Égypte et en Israël. Un déplacement sur fond de tensions : le programme nucléaire de l'Iran inquiète les alliés de Washington et les violences répétées en Cisjordanie occupée font craindre un embrasement.

Publicité Lire la suite

En Jordanie, le secrétaire américain à la Défense a entendu le roi Abdallah évoquer « la stabilité régionale menacée » par l'actuelle poussée de violence en territoires palestiniens occupés par Israël. Washington ne cesse de manifester sa désapprobation face aux décisions et aux déclarations incendiaires de l'actuel gouvernement d'extrême droite en Israël.

La semaine dernière, le département d'État a qualifié d'« irresponsable », de « répugnant » et de « dégoûtant » les propos du ministre Betzalel Smotrich qui avait appelé à « raser » le village palestinien de Huwara, avant de se rétracter.

Dans ce contexte explosif, les officiels américains se succèdent dans la région : après le conseiller à la sécurité Jake Sullivan et le chef de la diplomatie Antony Blinken, c'est donc au tour du secrétaire à la Défense Lloyd Austin. Avec les dirigeants israéliens, celui-ci évoquera aussi le programme nucléaire de l'Iran alors que Téhéran ne cesse de s'approcher de l'arme atomique (l'AIEA indique avoir décelé en Iran des traces d'uranium enrichi à plus de 83%, c'est-à-dire très proche de la qualité militaire) et que l'on prête à Israël le projet de lancer une attaque préventive contre les installations nucléaires iraniennes.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne