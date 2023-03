Vingt-trois mois de captivité au Mali pour le journaliste français Olivier Dubois

Salut à toi, ô mon frère. Salut à toi avec ton caractère. Salut à toi qui est Français. Salut à toi que tout le monde semble oublier. Salut à vous les présidents du Mali et de notre France chérie. Quand est-ce que vous allez vous bouger et vous unir enfin pour le libérer ? Cette chanson, mon frère, tu la connais : c’est l'hymne des Bérurier. Elle invite à la fraternité, ce mot qui semble tant galvaudé. Vingt-trois mois désormais, il y en a plus qu'assez. Salut à vous les partisans. Pour Olivier Dubois, il est plus que temps que grâce à vous, il soit sauvé et qu'il foule à nouveau le sol français. J'espère que tu entendras ce message et que tu tiens bon où que tu sois. Je suis avec toi, continue à être fort. Le temps est long. Les batailles de la vie ne sont pas toujours gagnées par les plus forts, mais par ceux qui n'abandonnent jamais. Aie confiance. Et sache que tu n'es pas seul. Reste positif car c'est aussi bien dans ta nature que dans ton esprit. Alors ne lâche pas mon fils. Mes pensées, mes prières t'accompagnent. Je ne t'oublie pas et je souhaite que des nouvelles heureuses te ramèneront à une vie normale bientôt. Je t'embrasse.