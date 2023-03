Sénégal: l'appel au calme des imams et oulémas face à un contexte politique tendu

Audio 01:18

Vue à l'intérieur de la mosquée Massalikul Jinaan de Dakar, au Sénégal, le 14 avril 2021. AP - Leo Correa

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Un appel au dialogue a été lancé, mardi 7 mars, par l’Association nationale des imams et oulémas. À moins d’un an de la présidentielle, prévue le 25 février 2024, le climat politique est crispé entre pouvoir et opposition qui ont multiplié ces dernières semaines des mobilisations aux allures de démonstrations de force. De quoi inquiéter les chefs religieux musulmans du pays.