Burundi: des membres d’une association inculpés pour «pratiques homosexuelles»

Le président burundais, Évariste Ndayishimiye, a appelé sa population à « maudire » les personnes homosexuelles car celles-ci « nous apportent la malédiction ». © Getty Images/Beli P.

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Au Burundi, 24 personnes, dont des responsables d’une association qui lutte contre le VIH-Sida et promeut l’entreprenariat des jeunes, ont été arrêtés le 23 février, lors d’un séminaire financé par une agence américaine. La raison : des soupçons d’homosexualité, dans un pays où le chef de l’État qualifie les homosexuels de personnes « maudites » et où aucun média n’ose évoquer l’affaire. Les personnes arrêtées viennent d’être inculpées et risquent jusqu’à deux ans de prison.