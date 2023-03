Côte d'Ivoire: à Bloléquin, le deuil difficile des proches de victimes des violences de 2011

Des membres d'une milice pro-Ouattara face aux restes d'une maison calcinée près de Bloléquin, le 21 avril 2011. (photo d'illustration) AFP - PHILIPPE DESMAZES

Les ministres de la Réconciliation nationale, de la Solidarité et de la Fonction publique ont procédé, mercredi 8 mars, à la remise des corps des victimes de la crise de 2010-2011, qui avait fait près de 3 000 morts. À Bloléquin, beaucoup de familles de victimes ont quitté la zone après les violences de mars 2011. Faire le lien entre les victimes et leurs familles n’est pas simple. Là-bas, le travail d’identification a été complexe, et les familles oscillent entre soulagement et peine profonde.