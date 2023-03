Gabon: Victoire Lasseni Duboze, ancienne ministre, en lice pour l'élection présidentielle

Entrée du palais présidentiel gabonais, à Libreville. AFP

Au Gabon, la date de la prochaine élection présidentielle n’est pas encore connue, mais certains acteurs politiques ne cachent plus leur intention de briguer le fauteuil présidentiel. Mardi, c’est l’ancienne ministre de la Famille et des Affaires sociales sous Omar Bongo et ancienne responsable des femmes du Parti démocratique gabonais (PDG, parti au pouvoir), Victoire Lasseni Duboze, qui a annoncé sa candidature.