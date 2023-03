L’UE et la RDC annoncent un accord sur les minerais rares comme le cuivre et le cobalt

La RDC compte de très fortes ressources en cobalt et en cuivre. Ici, des mineurs cherchent ces minerais dans une mine près de Kolwezi le 12 octobre 2022. © Junior Kannah, AFP

L’Union européenne et la République démocratique du Congo se sont engagées à lancer des négociations pour un partenariat sur l’exploitation de minerais rares et stratégiques dont le cuivre et le cobalt. Un protocole d’entente dit gagnant-gagnant et une feuille de route sont annoncés dans les mois à venir autour des projets de coopération et d’investissements dans un secteur dominé en RDC par la Chine. L’UE compte sur ce partenariat pour accélérer sa transition écologique.