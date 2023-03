Centrafrique: le gouvernement appelle à la patience après l’incendie chez le brasseur français Castel

Quand il pleut aujourd’hui en Centrafrique, on dit que c’est les Russes. Quand il fait trop chaud, certains médias – et surtout occidentaux – disent que c’est les Russes. Juste pour vous dire qu’aujourd’hui, nous avons des partenaires qui sont des instructeurs russes avec nos forces de défense et de sécurité, qui assurent la sécurité dans ce pays avec beaucoup de succès. Ça ne plait pas beaucoup à ceux qui veulent l’insécurité, qui veulent déstabiliser notre pays. Ça fait plus de soixante ans que nous avons l’indépendance, notre pays reste toujours dans la pauvreté, pourquoi ? C’est une pauvreté entretenue. Nous voulons aujourd’hui nous en sortir et nous diversifions notre partenariat, nous diversifions notre coopération pour sortir notre pays du sous-développement. Ceux qui racontent ça, c’est ceux qui veulent nous maintenir dans la pauvreté pour piller nos richesses. Les autorités centrafricaines ne peuvent que faire confiance à leurs services de police et de justice pour mettre la lumière sur cette affaire.