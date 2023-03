RDC: malgré le cessez-le-feu, les combats font toujours rage dans le Nord-Kivu

Des rebelles du M23 à Kibumba, dans l'est de la République démocratique du Congo, le 23 décembre 2022. AFP - GLODY MURHABAZI

Le bruit des armes résonne toujours dans le Nord-Kivu provoquant d’importants mouvement de population. Selon les agences des Nations unies, en un an, plus de 800 000 personnes ont été affectées par le conflit qui oppose les forces armées congolaises et le M23. Malgré un cessez-le-feu conclu entre toutes les parties qui devait entrer en vigueur le mardi 7 mars à midi, les militaires font toujours face jeudi 9 mars aux rebelles et les combats se rapprochent de la province voisine du Sud-Kivu.